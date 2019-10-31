بعد الأزمة مع واشنطن.. تركيا تفاوض روسيا لشراء سلاح جديد



ونقلت المجلة عن مسؤولين أتراك قولهم إن إتمام الصفقة قريب جدا، وإذا تحقق ذلك، فستكون هذه الصفقة هي الثانية من حيث الحجم بعد شراء أنقرة أنظمة صواريخ إس 400 من روسيا في صفقة قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.



وقال مسؤولون عسكريون أتراك لموقع "وورلد ديفنس" العسكري، إن سعر الطائرة الواحدة من طراز سوخوي إس 35 يتراوح ما بين 50 - 70 مليون دولار.



قالت مجلة "يسرائيل ديفنس" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية، اليوم الخميس، إن تركيا وروسيا يجريان حاليا مفاوضات متقدمة من أجل إنهاء صفقة لشراء مقاتلات روسية من طراز إس 35 "سوخوي".