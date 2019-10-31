من سوهاج.. نجيب ساويرس يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. شاهد

بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى " و على فكرى جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 31, 2019

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مدى حبه لبلده وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتب قائلًا "‏بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى "و على فكره جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه".وتفاعل عدد كبير من متابعي ساويرس قائلين:اجدع ناس السوهاجيةالاحلى انك تكون مصرىلو لم اكن سعوديا لتمنيت ان اكون مصرياسوهاج بلد المواويل