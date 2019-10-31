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أخبار البلد

من سوهاج.. نجيب ساويرس يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. شاهد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:43 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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محمد بدران
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مدى حبه لبلده وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب قائلًا "‏بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى "و على فكره جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ساويرس قائلين:

اجدع ناس السوهاجية

الاحلى انك تكون مصرى

لو لم اكن سعوديا لتمنيت ان اكون مصريا

سوهاج بلد المواويل
من سوهاج.. نجيب ساويرس يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. شاهد
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