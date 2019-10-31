من سوهاج.. نجيب ساويرس يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. شاهد

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مدى حبه لبلده وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب قائلًا "بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى "و على فكره جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه".
وتفاعل عدد كبير من متابعي ساويرس قائلين:
اجدع ناس السوهاجية
الاحلى انك تكون مصرى
لو لم اكن سعوديا لتمنيت ان اكون مصريا
سوهاج بلد المواويل
وكتب قائلًا "بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى "و على فكره جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه".
وتفاعل عدد كبير من متابعي ساويرس قائلين:
اجدع ناس السوهاجية
الاحلى انك تكون مصرى
لو لم اكن سعوديا لتمنيت ان اكون مصريا
سوهاج بلد المواويل
بحب قوى كلمة ' انا مصرى و ابويا مصرى " و على فكرى جدى مصرى 😊 من سوهاج 😂 و انا متسمى عليه— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 31, 2019