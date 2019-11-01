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مرأة

بـ 5 جنيهات .. طريقة سحرية لتقشير الوجه والجسم والشفايف في دقائق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
السكر لتقشير الجسم
السكر لتقشير الجسم والوجه والشفايف
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رضوى حسام
يعد السكر من أشهر المكونات المستخدمة في وصفات العناية بالبشرة، لحسن الحظ أن السكر متوفر في جميع المتاجر وليس باهظ الثمن، فلدية فوائد عديدة تجعله من أهم العناصر التي يجب أن تحرص كل فتاة على تواجده في روتين عنايتها بالبشرة ، أشار موقع "bright side" لطرق سحرية لأستخدام السكر في تقشير الوجه والشفايف والجسم للحصول على مظهر أجمل .

• تقشير الشفايف :-

اغمري إصبعك في الماء، ثم في حبيبات السكر، وقومي بتدليك شفتيك بلطف في حركات دائرية، فهذه الطريقة فعالة جدًا إذا كانت شفتيك جافة، لأن السكر يساعد على فرك الجلد الجاف .

• تقشير الوجه :-

قومي بإعداد خليط مكون من 1 ملعقة كبيرة من السكر، 1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، و 1 ملعقة كبيرة من الحليب، وقومي بتنظيف وجهك جيدًا، ثم ضعي هذا الخليط عليه، ودلكي بلطف في حركات دائرية لمدة 5 دقائق، واتركِ الخليط يجف على وجهك، ثم اغسليه بالماء البارد، فهذا القناع سيجعل بشرتك أنظف وأكثر سلاسة .

• تقشير الجسم :-

هذا أمر بسيط جدًا ويمكنك إعداده في المنزل بسهولة، فإنه ينظف بشرتك بشكل ملحوظ .
طريقة التحضير قومي بعمل مزيج من 3 ملاعق كبيرة من الزيوت النباتية (يفضل زيت الزيتون) و 4 ملاعق كبيرة من السكر ، ثم فرك هذا الخليط على جسمك في حركات دائرية لطيفة، ثم قومي يغسله بالماء الدافئ
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