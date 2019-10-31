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فن

مقطع من ماتيجي يا مليجي يدخل الاعلى مشاهدة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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أحمد البهي
دخل مقطع من اخر حلقات حكاية ما تيجي ما مليجي ، والتي تعرض ضمن الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك ،قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحقق ما يزيد على ١٠٠ ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة ، وتمكن من احتلال المركز الثاني من أصل ٥٠ فيديو تضمها القائمة.


حكايه ما تيجي ما مليجي تدور أحداثها في إطار اجتماعى رومانسى ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمد الشرنوبي ودنيا عبد العزيز وهدي المفتي ومحمود حجازي ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين . 
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