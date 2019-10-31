مقطع من ماتيجي يا مليجي يدخل الاعلى مشاهدة

دخل مقطع من اخر حلقات حكاية ما تيجي ما مليجي ، والتي تعرض ضمن الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك ،قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحقق ما يزيد على ١٠٠ ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة ، وتمكن من احتلال المركز الثاني من أصل ٥٠ فيديو تضمها القائمة.





حكايه ما تيجي ما مليجي تدور أحداثها في إطار اجتماعى رومانسى ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمد الشرنوبي ودنيا عبد العزيز وهدي المفتي ومحمود حجازي ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين .