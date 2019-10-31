بعد تأهلها للنهائي.. رنيم الوليلي : كنت جادة ومستعدة لبطولة العالم للإسكواش

قالت رنيم الوليلي لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الأولى على مستوى العالم: كنت جادة جدا ومستعدة بشكل كبير في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة CIB بطولة العالم للاسكواش والتي انتهت بفوزي على نوران جوهر وتأهلي لنهائي البطولة.



وقالت الوليلي: "كنت جادة ، كنت مستعدة ، كنت أعرف ما أفعله ، لكن الأمر لم يسر في البداية بالطريقة التي أريدها، من الواضح أن نوران كان لديها دافع كبير، كانت مميزة دفاعيا وهجوميا".



وأردفت رنيم: "تقدم مستوى نوران جوهر بشكل كبير، على الرغم من أنها كانت تقدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، إنها تلعب بشكل جيد هذا الموسم".



وتابعت لاعبة أندية وادي دجلة حديثها قائلة: "سعيدة بالوصول إلى الدور النهائي، والفضل يعود إلى إعداد مدربي ، تمكنت من الاستعداد بشكل جيد اليوم".