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رياضة

بعد تأهلها للنهائي.. رنيم الوليلي : كنت جادة ومستعدة لبطولة العالم للإسكواش

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:23 م
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
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منتصر الرفاعي
قالت رنيم الوليلي لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الأولى على مستوى العالم: كنت جادة جدا ومستعدة بشكل كبير في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة CIB بطولة العالم للاسكواش والتي انتهت بفوزي على نوران جوهر وتأهلي لنهائي البطولة.

وقالت الوليلي: "كنت جادة ، كنت مستعدة ، كنت أعرف ما أفعله ، لكن الأمر لم يسر في البداية بالطريقة التي أريدها، من الواضح أن نوران كان لديها دافع كبير، كانت مميزة دفاعيا وهجوميا".

وأردفت رنيم: "تقدم مستوى نوران جوهر بشكل كبير، على الرغم من أنها كانت تقدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، إنها تلعب بشكل جيد هذا الموسم".

وتابعت لاعبة أندية وادي دجلة حديثها قائلة: "سعيدة بالوصول إلى الدور النهائي، والفضل يعود إلى إعداد مدربي ، تمكنت من الاستعداد بشكل جيد اليوم".
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