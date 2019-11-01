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فن

موسم الرياض.. الشاب خالد فى حفل غنائى ضخم مساء اليوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
الشاب خالد
الشاب خالد
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نبيل العدوى
يطل النجم العالمى الشاب خالد بحفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية مساء اليوم الجمعة.

ويبدأ الحفل فى السادسة مساء، ويستمر لمدة ساعتين فى حضور عدد كبير من محبى وعشاق النجم الجزائرى الشهير.

ومن المنتظر أن يقدم الشاب خالد مجموعة من أهم وأشهر أغنياته التي يتفاعل معها محبوه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، ومنها "عايشة" ، التى حققت انتشار واسع فى الوطن العربى بالأخص والعالم.



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