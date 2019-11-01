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تعليم

تغييرات في جامعة الفيوم .. تعرف على التفاصيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 4865 لسنة 2019 بتعيين هالة عبد العظيم عبد الله علي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الفيوم لمدة عام.

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 4864 لسنة 2019 بتعيين المحاسب محمد محمود محمد محمود زوبع، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموازنة والحسابات بجامعة الفيوم لمدة عام.

فيما أصدر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم قرار رقم 2342 لسنة 2019 بتعيين الدكتور نجوى إبراهيم عبد الجواد زعير الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

وصرح رئيس الجامعة، بأن الترقيات مستمرة بالجامعة وجميع كلياتها، ويتم الاختيار طبقا للنظم واللوائح الخاصة بالترقيات.
تغييرات في جامعة الفيوم .. تعرف على التفاصيل
تغييرات في جامعة الفيوم .. تعرف على التفاصيل
تغييرات في جامعة الفيوم .. تعرف على التفاصيل
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