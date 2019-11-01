بـ صور مخيفة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد الهالوين

نشرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب ، خلال حسابها الشخصي عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ، صورة لها للاحتفال بـ عيد الهالوين .



وظهرت ياسمين الخطيب على غير عادتها من الأنوثة ؛ حيثُ ظهرت بشكل مخيف كنوع من الاحتفال بـ عيد الهالوين .



وكانت قد نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها.



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة: "صحيت من النوم لقيت الشمس طالعة .. احبك يا امي"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها.

