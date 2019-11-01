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أخبار البلد

بـ صور مخيفة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد الهالوين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
الكاتبة والإعلامية
الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب
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شيماء مجدى
نشرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب ، خلال حسابها الشخصي عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ، صورة لها للاحتفال بـ عيد الهالوين .

وظهرت ياسمين الخطيب على غير عادتها من الأنوثة ؛ حيثُ ظهرت بشكل مخيف كنوع من الاحتفال بـ عيد الهالوين .

وكانت قد نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة: "صحيت من النوم لقيت الشمس طالعة .. احبك يا امي"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها.
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