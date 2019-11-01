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رياضة

نجم الأهلى على ردار إنبى فى يناير لتعويض زيزو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:47 م
لاعبى النادي الأهلى
لاعبى النادي الأهلى
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منتصر الرفاعى
وضع مسئولو نادي انبى حسين السيد ظهر أيسر النادي الأهلي على قائمة أولياتهم للتعاقد مع اللاعب فى يناير المقبل .

ويرغب مسئولو الفريق البترولى فى التعاقد مع حسين السيد مارسيللو ظهير أيسر النادي الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض غياب أحمد عبدالعزيز زيزو الذى تعرض للإصابة قوية بقطع فى الرباط الصليبى .

ويفتح مسئولو انبى خطوط اتصال قوية مع نظرائهم فى النادي الأهلى خلال الساعات القليلة القادمة للحصول على خدمات حسين السيد فى يناير المقبل .

وطلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى التعاقد مع نجم النادي الأهلى الذى لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق بعد فشل المفاوضات فى استعادة عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود الحالى .
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