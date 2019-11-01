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فن

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:59 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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آيه عاطف
قالت الفنانة أسما شريف منير، من خلال حسابها الشخصي على "فيس بوك": "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقام عدد من المتابعين باقتراح أسما شريف منير عدة شيوخ، كان من بينها الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن كانت المفاجأة أن علقت أسماء عليه قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت".


بينما انهالت علي أسما شريف منير التعليقات الهجومية من قبل متابعيها، كالآتي: "طول عمرنا بنسمع الشعراوي وشرحه للقرآن مبسط وجميل إيه بقى تطرف دي معلش !.. انتى بقالك فترة بتهبلى في كل حاجة في لبسك وطريقتك ومبقتيش تقدمى حاجات مفيده لكن تتكلمى عن الشعراوى وتقولى متطرف لا يبقي تقفي عند حدك متطرف ومش عاجب سيادتك ليه عاوزاه يحلل التاتو بتاعك؟ ..".

كما قال البعض الآخر: "انتي اللي بتتكلمي عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بجد ده طب خلي حد صاحب علم يتكلم.. للأسف تفكيرك انتي اللي بدا يتطرف الدين بينهي عن الهوى ومخالفة النفس النفس أمارة بالسوء يا اسما ادعوا الله لي ولكي الهداية والثبات على الطريق المستقيم".
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