تألق أزارو.. تعرف على أخر تفاصيل معسكر الأهلى فى الامارات..فيديو

قال معتز الشامي، الناقد الرياضي في جريدة الاتحاد الإماراتية، إن المغربي وليد أزارو ظهر بشكل جيد في تدريبات الفريق خلال معسكره المقام في الإمارات لمدة أسبوع.



وتابع الشامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالوقوف على كافة تفاصيل مران الفريق.



وأضاف قال معتز الشامي، أن وليد أزارو سجل هدف عالمي خلال تدريبات الفريق التي أقيمت في الإمارات، وشهدت تدريبات الفريق وجود عدد كبير من المصريين لمشاهدة تدريبات الفريق.

