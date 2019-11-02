غارات فرنسية تستهدف مواقع داعش في شمال شرقي العراق

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، أن الطيران الفرنسي قصف العديد من المخابئ والأنفاق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي العراق.



وقالت بارلي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها قناة السومرية نيوز العراقية، "قصف الطيران الفرنسي العديد من المخابئ والأنفاق التابعة ل‍داعش الذي لن نرحمه"، مشيرة إلى أن موقف فرنسا ثابت وعزمها على مكافحة الإرهاب لم يتغير.



ووفق معلومات أدلت بها هيئة الأركان الفرنسية، فإن دورية لمقاتلات رافال شنت ضربة على العديد من مخابئ "داعش" في شمال شرق العراق، في إطار عملية شامال الفرنسية التي تشكل جزءا من عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن.



وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أشارت في بيان، في وقت سابق اليوم، إلى أن الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية.

وشددت الوزارة على التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف.