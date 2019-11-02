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أخبار العالم

أمر ملكي جديد فى السعودية.. تفاصيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
لمملكة العربية السعودية
لمملكة العربية السعودية
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مـــــيـــــــس رضــــا
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

ونص الأمر الملكي على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي: سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (رئيسًا)، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود (عضوًا)، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود (عضوًا)، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ال سعود (عضوًا)، هندي بن عبدالله السحيمي (عضوًا)، عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني (عضوًا وأمينًا)، اثنان من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس.

وتضمن الأمر الملكي أن يكون تمويل الصندوق من إيرادات "مواسم السعودية"، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة –خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه- بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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