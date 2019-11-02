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أحمد مجدي: قمر طيبة 1 يوفر التغطية لمصر وحوض النيل..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
القمر الصناعيطيبة
القمر الصناعي"طيبة 1"
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قسم التوك شو
قال المذيع أحمد مجدي، أن مصر بدأت تقتحم مجال الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات.

وأشار المذيع أحمد مجدي، من خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي الاول "طيبة 1" لأغراض الاتصالات، سيسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

وأوضح أحمد مجدي، أنه تم تصنيع القمر من خلال تحالف الشركتين الفرنسيتين "تاليس ألينا سبيس" و"اير باص"، والتي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع الأقمار.

وتابع أحمد مجدي، أنه جاري الاستعداد بواسطة شركة "اريان سبيس" إحدى شركات الرائدة في مجال اطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر القمر الصناعي "طيبة 1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
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