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رياضة

تعرف على موعد انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تقرر أن ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون، والمتواجدون حاليا مع الفريق في معسكر الإمارات، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول يوم الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.

 واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلي هم؛ أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

 وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من يوم الخميس.

 ويستعد المنتخب الوطني الأول للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون.
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