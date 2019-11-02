بـ إطلالة جريئة .. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها في ظهور جديد. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام".وظهرت لاميتا فرنجية وهى ترتدى بدى كت باللون الاسود، وهوت شورت، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها.وعلقت لاميتا فرنجية قائلة: "يجب ان تتعلم في الحياة ان تاخد الامور اكثر برفق لتعيش اكثر سعادة"يذكر أن اخر أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".