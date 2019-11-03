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توك شو

الجفرى لـ أسما شريف منير: الشيخ الشعراوي لو كان حيا لاستقبلك في منزله

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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توك شو
وجه الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، نصحية لـ أسما شريف منير، عقب واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف، قائلًا: «يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فاعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله مهما كان الخطأ فهو أقرب لله من الذي يصر على الخطأ».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: إن «الشيخ الشعراوي لو كان موجودًا لرحب بكِ في بيته واستضافكِ ولأطعمكِ ولشرح لكِ ما أشكل عليكِ»، متابعًا: «أقول لكِ واصلي ما أنتِ عليه وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليكِ بإذن الله».

ونوه إلى ضرورة عدم خلط المهاجمين لها ما بين «الذين يتعمدون الحط من قدر الشيخ الشعراوي، وبين إنسانة أخطأت واعتذرت»، على حد ذكره، موضحا أن قولها «أنا آسفة»، وجملة «ما ينبغي أن أتكلم في شيء لا أعلمه»، جملتين تعكس رقيها، لافتًا إلى أنها تمتلك الحق في التعبير عن عدم الفهم وأن الله أعطى الإنسان الحق في التفكير والاقتناع أو عدم الاقتناع طالما كان مطالبًا للحق.

وكانت أسما شريف منير قد نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" في وقت سابق قائلة: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

ورد أحد متابعيها من الأصدقاء على منشورها موجهًا إليها نصيحة بمشاهدة فيديوهات دروس الشيخ الشعراوي للاستفادة من علمه، وهو ما ردت عليه الإعلامية قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، وما كنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش أستوعبه، حقيقي استغربت، هدورلك على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه".
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