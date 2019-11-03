من التوقيع للسجن.. كل ما تريد معرفته عن الحكم بحبس سمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. فيديو

عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.



كان الفنان أحمد سعد أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.



تعليق سمية الخشاب على الحكم

وفي تعليقها على الحكم، قالت سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.



وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب: "أنا بتعامل مع أهم بنوك في مصر، وأن هذا الشيك كان تخليص حسابات زوجية بيننا، وكان قبل ما نتطلق طلعت الشيك ده وانا ليا عندة حقوق كتير أوي مطلبتهاش منه لحد دلوقت، ومفكرتش أن أسجنه أو أبلغ عنه وأنا كنت ممكن أقدر أسجنه".



وتابعت سمية الخشاب أنها كانت من الممكن أن تقاضيه وتعرضه للحبس بعد الاعتداء عليها بوحشية أدى إلى نزيف حاد بالطحال، قائلة: "دا واحد مش طبيعي وبيقول ايه يعني طحال دا ملهوش لازمة ".



وذكرت سمية الخشاب: "الشيك بسبب وجود حسابات بيننا وخلصناها بأمانة ربنا وقولتله ده اللي ليك عندي واتفضل وقولتله استني قبل ما تصرف الشيك لأني برة مصر ومعنديش رصيد يكفي.. هي مش قضية مرعبة ولا حاجة رجال أعمال كتير صدر عليهم القرار ده وعادي وبطمن الناس اللي بيسألوا عليا متخفوش انا بتكرم في برشلونة وسعيدة".



مفاجأة

كما أعلنت سمية الخشاب امتلاكها تسجيلات لطليقها أحمد سعد ينفي فيها علمه بالقضية المرفوعة ضدها، بسبب الشيكات بدون رصيد.

وقالت: "ورحمة أبويا، عندي تسجيلات لأحمد سعد، يقول فيها إنه لا يعلم شئ عن هذه القضايا، قال لي أنا ما طلبتش من المحامي رفع قضية ضدك، أنا همشيه، إزاي يعمل كده".



وأكدت أنها سوف تحصل على كل حقوقها، مشيرة إلى أن هذا الحكم هو رسالة من الله لكي تحصل على كافة حقوقها.



حكم من تحت لتحت

قالت سمية الخشاب، إن طليقها أحمد سعد حصل على حكم بحبسها 3 سنوات في حكم "من تحت لتحت".



وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب أنها اتفقت معه على كتابة شيك جديد، بسبب عدم وجود رصيد آنذاك في حساباتها بالبنوك، وذلك نظير تنازلها عن النفقة وغيرها من مصاريف الطلاق.



تهديدات وعصابات

واتهمت سمية الخشاب، طليقها أحمد سعد بترويعها واستخدام شغل العصابات على حد وصفها. قائلة: أحمد سعد، بيساوموني وبيعمل شغل عصابات وبلطجة ضدي"، مؤكدة أنها سوف تحصل على حقوقها بالقانون.



وأضافت سمية الخشاب أن مصر دولة قانون، وهي دولة محترمة، وبها رجالة.



وأشارت سمية الخشاب إلى أن محاميها سيقوم بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة وأن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة في العائلة ومن معارفهم للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون".



تعليق أحمد سعد

فيما سخر أحمد سعد من تصريحات طليقته سمية الخشاب ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب بعد الحكم بحبسها ٣ سنوات بتهمة إصدار شيك له بدون رصيد قيمته مليون جنيه.



ونشر أحمد سعد صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل المترو وعلق عليها قائلا "مش واخد بالي"..

















