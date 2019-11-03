9850 جنيها أقل سعر للطن.. استقرار اسعار الحديد اليوم 3 نوفمبر 2019

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، الاحد، 3 نوفمبر 2019، حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، وسجل متوسط الأسعار بين الشركات ما بين 9850 جنيها للطن و10200 جنيه للطن.





ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر الطن 10200 جنيه للطن، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب بـ 10150 جنيها للطن، وشركة العتال للصلب عند 10100 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10100 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10100 جنيه للطن.



