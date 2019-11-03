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رياضة

هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:44 م
احمد عبد الله
احمد عبد الله
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ياسمين تيسير
رد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لـ ادارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على سؤال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان

وكتب مجدي عبد العاطي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا عارف إنه سؤال مش في وقته، بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد إذنكم؟ #اتحاد_الكرة".

ليرد احمد عبدالله : "اهدا شوية وهتبقي نبعتلك"، ليرد عبد العاطي : "حاضر ما انتو الحكومة بس عايز اعرف اجاي القاهرة ولا افضل في اسوان "

ليرد أحمد عبدالله :" اسوان حلوة في الوقت ده ..اثبت عندك ..ابعت بس عايز تيجي القاهرة امتي وحنفكر"

ليرد وائل رياض نجم الكرة المصرية السابق : " حموت والله "

ويحتل فريق أسوان المركز الـ14 بترتيب جدول مباريات الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.

ولم تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز حتى الآن.
هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان
هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان
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