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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:25 م
كيندال جينر
كيندال جينر
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رشا عوني
تحتفل اليوم كيندال جينر عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة بعيد ميلادها الرابع والعشرين، فرغم صغر سنها إلا أنها استطاعت تحقيق نجاح وشهرة عالمية في مجال عالم الأزياء والموضة .

ودخلت كيندال جينر عالم عروض الأزياء وهي بعمر 14 سنة، واستطاعت أن تحقق حلمها إلى أن أصبحت اغلى عارضة أزياء في العالم لعام 2018.

وتتميز كيندال جينر بأناقتها ودقة اختيارها لازيائها، فهي معروفة بحب الملابس الكاجوال و الجينز، كما أنها تجمع بين الجرأة و الأناقة معا في معظم إطلالاتها ، وخاصة فساتين السهرة التي تتألق بها في الحفلات و المهرجانات و العروض،فهي تميل الفساتين القصيرة و مفتوحة الصدر و الظهر .
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر
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