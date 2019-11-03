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فن

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. قصة خلافاتها مع فاتن حمامة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:13 م
مريم فخر الدين.
مريم فخر الدين.
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شروق ابراهيم
تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل جميلة جميلات السينما المصرية، مريم فخر الدين التي تميزت بالصراحة المفرطة وكانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين نجمات جيلها من الزمن الجميل.

ومن أبرز تلك الخلافات كانت مع فاتن حمامة، رغم أنهما كانا متزوجين من نفس العائلة فسيدة شاشة تزوجت من عز الدين ذو الفقار، ومريم فخر الدين من محمود ذو الفقار.

في أحد اللقاءات عندما وجه سؤال مريم فخر الدين حول رأيها في فاتن حمامة قالت: "أنا جمالى جمال ملوك لكن فاتن جمالها جمال فلاحين"، وردت عليها فاتن حمامة بـ لهجة شديدة القسوة عندما سألت عن رأيها في تصريح مريم: "علمونا أهلنا فى الفلاحين ما نردش على الكلام الفاضى".

وأيضا رفضت مريم فخر الدين منح فاتن حمامة لقب "سيدة الشاشة" في حوار لبرنامج ساعة صفا مع صفاء أبو السعود قائلة: "لو هي سيدة الشاشة أنا وشادية خادمين الشاشة!".
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