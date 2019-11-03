كأس ألمانيا.. مواجهات قوية لبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بدور الـ 16

أسفرت اليوم قرعة دور الـ16 من كأس ألمانيا التي أقيمت مساء اليوم الأحد، خلال موسم 2019 / 2020، التى شهدت عدد من المواجهات القوية.



ويخوض بايرن ميونخ حامل اللقب، مواجهة أمام فريق هوفنهايم، بينما يواجه بوروسيا دورتموند مواجهة قوية أمام مضيفه فريق فولفسبورج.



وجاءت مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا، على النحو التالى:



بايرن ميونخ × هوفنهايم



فولفسبورج × بوروسيا دورتموند



إينتراخت × لايبزيج



باير ليفركوزن × شتوتجارت



شالكة × هيرتا برلين



ساربريكين × كارلسروه



كايزر سلاوتيرن × فورتونا دوسلدورف



فيرل × يونيون برلين