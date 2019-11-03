Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس ألمانيا.. مواجهات قوية لبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بدور الـ 16

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أسفرت اليوم قرعة دور الـ16 من كأس ألمانيا التي أقيمت مساء اليوم الأحد، خلال موسم 2019 / 2020، التى شهدت عدد من المواجهات القوية.

ويخوض بايرن ميونخ حامل اللقب، مواجهة أمام فريق هوفنهايم، بينما يواجه بوروسيا دورتموند مواجهة قوية أمام مضيفه فريق فولفسبورج.

وجاءت مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا، على النحو التالى:

بايرن ميونخ × هوفنهايم

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند

إينتراخت × لايبزيج

باير ليفركوزن × شتوتجارت

شالكة × هيرتا برلين

ساربريكين × كارلسروه

كايزر سلاوتيرن × فورتونا دوسلدورف

فيرل × يونيون برلين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يخشى مفاجآت يونيون برلين في الدوري الألماني

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتقدم على يونيون برلين بهدف

نتائج جميع مباريات الدوري الألماني .. وجدول ترتيب البوندسليجا

ترشيحاتنا

بـ 75 جنيها لمدة 3 سنوات .. بطاقة 4u من البنك العربي الإفريقى الدولى.. تفاصيل

خالد الجندي: مرتكب الفواحش يكون من المتقين في هذه الحالة

بعد هجوم أسما شريف منير.. مصطفى شعبان يدافع عن الشيخ الشعراوى

أول تعليق من رضا عبدالعال على ستائر فايلر فى الأهلي

لن يسامحك بسهولة.. احذر الإساءة لأصحاب هذه الأبراج.. فيديو

موعد اجازة المولد النبوي.. الحكومة تحسم الجدل و3 أيام للعاملين في هذه المؤسسات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي