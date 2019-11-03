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رياضة

الاتحاد السكندري يتقدم على المحرق البحريني بهدف في البطولة العربية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق الاتحاد السكندري في إحراز أول أهدافه في شباك المحرق البحريني في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

أحرز أحمد رفعت هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 46 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

ويغيب سيسيه، عن مباراة المحرق البحريني، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة العربي الكويتي في دور الـ32 للبطولة.

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