وزيرة الصحة: لم أزاول مهنة الطب منذ 2006

قالت وزيرة الصحة، إن هناك عجزا شديدا في خريجي كليات الطب، مشيرة إلى أن الطب مهنة قائمة على التعليم المستمر، والوزارة اعتمدت برنامجا تدريبيا جديدا للأطباء، ومعتمدا دوليا.



وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات تلفزيونية، أنها مازالت تمتلك ترخيص مزاولة مهنة الطب، على الرغم من أنها لم تزاول المهنة منذ عام 2006، مشيرة إلى أن هذا الأمر خطأ، ويجب معالجته.



وأوضحت وزيرة الصحة، أنه ليس من الممكن أن يرفض الأطباء أي فرص تدريبية مجانية تقدمها الوزارة لهم، مشيرة إلى أنها ستجتمع مع نقيب الأطباء لمناقشة تفاصيل نظام التكليف الجديد، وشرح كل بنوده.

