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رياضة

جنش يكشف سبب غيابه لمؤازرة الزمالك بنهائي الكأس أمام بيراميدز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن سبب غيابه عن نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة " أون سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "كنت أتمنى مؤازرة الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والطبيب منعني".

وأضاف حارس الزمالك: "عدم حضوري نهائي الكأس كان من اللحظات الصعبة".

وأكد خلال تصريحاته أن إتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.
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