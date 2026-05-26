محافظ الغربية يتفقد مجزر شبشير الحصة ويعلن الذبح مجانًا للمواطنين

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بالمجزر النصف الآلي بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا، لمتابعة جاهزية المجزر واستعراض الإجراءات المتخذة لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة،جاء ذلك بحضور الدكتوره نعمه عارف وكيل وزارة الطب البيطري.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد محافظ الغربية خطوط الذبح وأماكن استقبال الأضاحي وغرف الكشف البيطري وثلاجات الحفظ، كما تابع أعمال التطهير والتعقيم داخل المجزر، واطمأن على توافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والنظافة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى من خلال رفع درجة الاستعداد بكافة المجازر الحكومية، وفتحها بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، لمنع الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة.

جاهزية المجازر

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع تواجد الأطباء البيطريين وأطقم العمل على مدار الساعة للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم خدمة آمنة ومجانية للمواطنين خلال العيد.

أضاحي الغربية

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية الطب البيطري لمتابعة سير العمل بالمجازر، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول بمحيط المجازر والشوارع الرئيسية.

تشغيل عمل المجازر

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى شرح من مسؤولي المجزر حول آلية العمل والاستعدادات الجارية، مشيدًا بجهود الأطقم البيطرية والعاملين بالمجازر في تقديم خدمة منظمة وآمنة لأهالي الغربية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.