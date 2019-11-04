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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 -11- 2019 بالمحافظات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الاثنين 4- 11- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق 4-11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 29
طنطا 19 29
دمنهور 17 28
الإسكندرية 17 28
بلطيم 18 28
مطروح 17 27
السلوم 17 28
سيوة 14 26
بورسعيد 21 26
دمياط 20 27
الزقازيق 18 29
الإسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 19 26
رفح 19 25
رأس سدر 20 28
نخل 10 25
نويبع 23 27
طابا 19 27
كاترين 08 24
الطور 18 29
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 30
بني سويف 17 30
المنيا 15 31
أسيوط 15 31
سوهاج 15 31
قنا 15 32
الأقصر 15 32
أسوان 16 33
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 23 31
أبو رماد 23 30
حلايب 24 28
رأس حدربة 24 28
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