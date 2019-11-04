وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والطاقة النووية مع سفير الصين

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، الأحد، لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.



وأكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين في جميع المجالات، خاصة العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العلمية.



ونوه عبد الغفار إلى تطلع الوزارة لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، وخاصة مجالات الفضاء والطاقة النووية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على زيادة وترسيخ التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصيني.



وأشاد الوزير بالتجربة الصينية، مؤكدًا أنها تعد من أفضل التجارب العالمية في صناعة التكنولوجيا والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة منها في تطوير وتحديث التعليم العالي الفني والتكنولوجي بمصر، وكذا تدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والصينية.



ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني، وافتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توفير الكثير من الأعباء والنفقات على دارسي اللغة الصينية من المصريين، ودعم التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.



ومن جانبه أشاد السفير الصيني بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر والصين، معربًا عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركين بين البلدين، في إطار العلاقات المتميزة بينهما.