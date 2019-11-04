17 معلومة مهمة في بيان القوات المسلحة.. تعرف عليها

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أعلنت فيه عن جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة إضافة إلي تأمين الاتجاهات الإستراتيجية وذلك خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى الآن.





ويستعرض موقع صدى البلد في 17 معلومة بيان القوات المسلحة:





- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمه العناصر الإرهابية.





- تدمير 115 عربة دفع رباعى منها "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى".





- القضاء على 77 فردا تكفيريا بشمال ووسط سيناء





- تنفيذ عده عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة .





- تفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات





- اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.





- ضبط وتدمير 33 سيارة و 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.



- تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.





- القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه بهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.







- ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس و 3045 طلقة مختلفة الأعيرة.





- ضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش و7082 كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جراممن مادة الأفيون و 1,579,89 قرص مخدر .





- اكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو وثلاث مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة فدانين



- ضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب .





- ضبط 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية



- إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ا 4707 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد



- ضبط ٣ هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .



- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجندىان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .