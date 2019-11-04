Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

17 معلومة مهمة في بيان القوات المسلحة.. تعرف عليها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أعلنت فيه عن جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة إضافة إلي تأمين الاتجاهات الإستراتيجية وذلك خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى الآن.


ويستعرض موقع صدى البلد في 17 معلومة بيان القوات المسلحة:


- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمه العناصر الإرهابية.


- تدمير 115 عربة دفع رباعى منها "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى".


- القضاء على 77 فردا تكفيريا بشمال ووسط سيناء


- تنفيذ عده عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة .


- تفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات


- اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.


- ضبط وتدمير 33 سيارة و 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

- تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.


- القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه بهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



- ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس و 3045 طلقة مختلفة الأعيرة.


- ضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش و7082 كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جراممن مادة الأفيون و 1,579,89 قرص مخدر .


- اكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو وثلاث مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة فدانين

- ضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب .


- ضبط 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية

- إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ا 4707 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد

- ضبط ٣ هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .

- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجندىان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيري وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد

القوات المسلحة : استشهاد وإصابة ضابط و 9 جنود

10 معلومات شملها بيان القوات المسلحة .. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 118 تكفيريا وتفجير 273 عبوة ناسفة بشمال سيناء .. إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 11071 فردًا .. وضبط الآلاف من المواد المخدرة .. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة: تنفيذ عمليات نوعية في سيناء وتدمير فتحتي نفق على الشريط الحدودي

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي يكشف كيف وصلت فاطمة سامورا للفيفا ويتساءل.. هل على دراية بخبايا الكاف؟

حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة.. الإفتاء تجيب

انهيار تحالف الشيطان.. فضائية تركية ترصد الانتهاكات في حق العمالة الأجنبية بقطر.. فيديو

إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة لم ينجح.. اعرف التفاصيل

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور