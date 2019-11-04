ألقوا بالجثة فى مصرف.. القبض على قاتلي بائع خضراوات بديروط



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكن ضباط مباحث مركز ديروط في أسيوط من كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره بأحد المصارف بمدينة ديروط.كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإلقاء شيء مجهول بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره (بائع خضراوات - مقيم ببندر ديروط) بكامل ملابسه، وتبين وجود آثار نزيف من الأنف ودماء باليدين وعلى الملابس.تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة هو " رجب .أ " ونجل شقيقه " عامل مقيم بدائرة المركز".عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لاعتقاد المتهم الأول أن المجنى عليه وراء وفاة نجله فى حادث قطار سابق، فقام بعقد العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجه لمنزله بزعم مساعدته ماديًا - وتم الاعتداء عليه حتى أودى بحياته، وذلك بالاستعانة بالمتهم الآخر "نجل شقيقه" ووضعا الجثة داخل "بطانية، قطعة من الموكيت" ونقلها بإستخدام تروسيكل قيادة (سائق ) وإلقائها بمكان العثور، وأرشد المتهم الأول عن "البطانية ، قطعة الموكيت" المستخدمة فى الواقعة.