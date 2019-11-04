وائل النشار: تطويرات مطار شرم الشيخ تم وفق المعايير العالمية

قال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن تطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى، جاء وفقًا للمعايير العالمية ما ساهم فى تعزيز مكانة المطار على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك لما يتمتع به من الإمكانيات والمستوى العالي من حيث الأنظمة والتجهيزات والخدمات المقدمة للركاب وقدرته على استيعاب النمو المتزايد لأعداد المسافرين القادمين والمغادرين إضافة الى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق ايرادات كبيره في الأ نشطة تجارية.

وقدم وائل النشار، شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير التى شهدها مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى من أعمال توسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا وسوف يتم زيادتها فى المستقبل لتصل سعة المطار إلى 10 ملايين راكب سنويًا.





وأوضح أنه تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية بعدد (209) و تتضمن ( صالات السفر والوصول ومنطقة السيور ) ونظام تحكم الكترونى بالابواب وانشاء غرفة لخوادم وتركيب عدد (2) ماكينة فحص بالاشعة المقطعية (CT) تتيح الكشف بصورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة (RTT) لتحقيق درجة الفحص عن المتفجرات من المستوى الثالث طبقًا للمتطليات الدولية وساهم فى رفع الطاقة الاجمالية لسيور السفر الى (3600 حقيبة / ساعة ) بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض المعلومات بمنطقة تحميل الحقائب وتركيب عدد (56) شاشة لعرض الرحلات بمنطقة السفر الدولى.





كما تم تركيب عدد (2) بوابة بيوميترية بمنطقة (Sorting Area ) لتكون نقطة دخول وخروج العاملين من وإلى منطقة المهبط وتوفير عدد (2) أجهزة كشف عن المتفجراتETD وتطوير أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية بالمطار وتحديث شبكة انذار الحريق الالى بمنطقة الاجراءات وصالات السفر والوصول طبقا لمعايير السلامة والجودة الدولية وتزويده بخاصية الجرافيك لتحديد موقع الحريق بسهولة وربطه مع نظام الاذاعة الداخلية فى حالات الاخلاء هذا بالاضافة الى نظام الاطفاء التلقائى (FM200) وهو غاز نظيف للبيئة وامن على الصحة.





اضافه إلى تطوير منطقة سيور نقل الحقائب بإحداث منظومة سيور نقل الحقائب فى العالم ورفع الطاقة الاجمالية لسيور السفر تصل الى (1800/ حقيبة / ساعة ) مع سرعة تداول وتأمين عملية نقل الحقائب.



