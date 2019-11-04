70 مليون دولار وجاريث بيل | ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم رحيم ستيرلينج

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ، علي إن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرض ضخم لضم الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة مقابل 70 مليون دولار وجاريث بيل.



وأضافت الشبكة، أن مسؤولي ريال مدريد سيتواجدون في إنجلترا خلال شهر ديسمبر القادم لمتابعة ستيرلينج قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.



وكانت بعض التقارير الأوروبية قد لفتت إلى اهتمام ريال مدريد بضم سترلينج، كما أكدت أن ممثلي ريال مدريد سبق وتواصلوا مع وكلاء اللاعب الإنجليزي خلال الصيف الماضي.