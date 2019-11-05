البرلمان يطالب الحكومة بمراجعة أسعار الكهرباء والغاز والمياه

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لها الحق فى إدارة سعر الصرف، والتالى فنحن نسير وفق العرض والطلب، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت مواردنا الدولارية، كان لدينا فائض فى ميزان المدفوعات لصالح الجنيه المصرى.



وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة مواردنا تكون من خلال السياحة والاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ومساهمات السندات باليورو أو الدولار، مشيرا إلى أننا يهمنا ارتفاع الصادرات فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى.



وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان استمرار انخفاض سعر الدولار بنفس الوتيرة، مشيرا إلى أن وصول التضخم إلى نسبة 4.8% يعنى أن الأسعار لم تزد عن المعدل الحالى.



وطالب الحكومة بضرورة مراجعة أسعار الخدمات من الكهرباء والغاز والمياه، حتى يكون لذلك أثر ودور مباشر فى تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادى بعد تحرير سعر الصرف إلا بعد انخفاض الأسعار.

