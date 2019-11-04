Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:37 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
Advertisements
سيد احمد
نشر المستشار تركى آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أثار غضب جمهور نادي الزمالك.

وكتب تركى آل الشيخ "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي ... صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... ان شاء الله خير 🙏🏻 " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

تركي ال الشيخ يعلق على الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر

بعد هزيمة فريقه.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا لإلغاء تسلم جائزة المباراة.. شاهد

السادس اسأل عنه خالد بيبو.. تركي آل الشيخ يلقن عفيفى درساً للمرة الثانية .. فيديو

بعد غياب طويل.. وصول تركي آل الشيخ إلى القاهرة.. اعرف سبب الزيارة

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

قانون المرور الجديد | غرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني تبدأ من 4000 جنيه

حقيقة وجود جن يعرف كل ما يخفيه الإنسان.. الإفتاء ترد.. فيديو

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-11-2019

14 نوفمبر محاكمة ياسمين الخطيب في سب وقذف خالد يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

مفاجئة شيري أريزو 6.. سيدان بلمسات جاجوار X-Type قريبا في مصر