حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

نشر المستشار تركى آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أثار غضب جمهور نادي الزمالك.



وكتب تركى آل الشيخ "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي ... صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... ان شاء الله خير 🙏🏻 " .



