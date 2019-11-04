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رياضة

المقاصة يلعب مباراتين وديتين أمام السويس والإنتاج الحربي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:21 م
تدريب المقاصة
تدريب المقاصة
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عمرو الحلوانى
قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراتين وديتين امام فريق السويس غدا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا علي الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ثم مع الإنتاج الحربي بعد غد الاربعاء في تمام الثالثة عصرا، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعدادات المقاصة خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة فى الجولة السادسة للدورى.

وكان فريق المقاصة استأنف تدريباته أمس بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة عقب خوض مباراتين وديتين امام سيراميكا كليوباترا ودجلة.
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