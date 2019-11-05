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برلمان

تعرف على العقوبة.. قرار بضبط وإحضار حمو بيكا بتهمة التعدي على شخصية عامة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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أسامة علي
شهد منتصف شهر اكتوبر المنقضي،هجوما من المطرب الشعبي حمو بيكا، على نقابة المهن الموسيقية، ووصل الأمر إلى حد اقتحامها، ردا على قرار منعه من الغناء، كما تعدى بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين".

ونص قانون العقوبات المصرى فى المادة 133 على أنه: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تقع على كل من عطل عمدًا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة، وفى الباب المعنون بـ"التخريب والتعييب والإتلاف"، نصت المادة 361 مكرر (أ) على "كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".

ونصت المادة 364 على "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".

يشار إلى ان نيابة الدخيلة بالإسكندرية أصدرت قرارا، أمس الإثنين، بسرعة ضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد اتهامه باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.

وتقدم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ الي نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة نقيب الموسيقيين والتعدي علي الفنان هاني شاكر وتهديده.

وقامت النيابة اليوم بفحص "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدٍّ المتهم على الموظفين.

وكان حمو بيكا قد اقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية اعتراضًا على عدم منحه تصريحا للغناء في حفل بـ محافظة دمياط.
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