شريف عبد المنعم: تطبيق لاعبي الأهلي فكر فايلر أهم من خوض مباريات ودية

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباريات ودية خلا معسكره بالإمارات ليس مهما، مقارنة بتنفيذ فكر السويسري فايلر.



وقال شريف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خوض مباريات ودية في معسكر الامارات ليس مهما، الأهم تطبيق فكر فايلر التدريبي مع اللاعبين".



وأكمل : "فايلر صنع حالة جيدة في تعامله مع اللاعبين بوقت قصير، والفريق يسير بشكل ممتاز".