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نظف جسمك وعالج قرحة المعدة وتخلص من الحصاوي بكوب من هذا المشروب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
قرحة المعدة
قرحة المعدة
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أسماء عبد الحفيظ
يحتاج جميع الأشخاص من وقت لآخر لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة وخاصة من تناول بعض الأطعمة التى تسبب آلام فى المعدة، كما أن هناك البعض يعاني من حصاوى المعدة وقرحة المعدة التى تسبب لهم معاناة وآلام شديدة يصعب تحملها، هناك بعض الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبي ولكن هناك بعض الحالات البسيطة التى يمكن التغلب عليها بالالتزام ببعض العقاقير الطبية، واتباع نظام غذائى دون أضرار مع الحرص على هذا المشروب العجيب والطبيعة الذى يعالج قرحة المعدة وينظف الجسم ويخلصه من الحصوات الصغيرة، وفقا لما أوضحه خبير الطب البديل محمد لطيف وهو عبارة عن الآتى.


الشعير
يعتبر الشعير من المنتجات الطبيعية التى تساهم فى علاج قرحة المعدة، فالحرص على شرب كوب مغلى مع إضافة عسل النحل، يهدئ ذلك من القرحة ويعمل على شفائها، كما ينُصح أيضا بالحرص على تناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على الألياف.
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