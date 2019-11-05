ملطخ بالدماء وداعم للإرهاب.. تميم ينفق 24 مليون دولار لتحسين صورته أمام أمريكا

عرضت قناة " مباشر قطر"، تقرير يرصد كواليس الصفقة السرية التي عقدها تميم مع واشنطن من اجل تحسين صورته أمامهم بعدما فضح أمره بدعم الإرهاب.



وأكد التقرير أن الدوحة تسعى إلى تغيير صورتها البشعة أمام الرأي العام وأمريكا بشكل خاص عن طريق إنفاق ملايين الدولارات لتحسين الصورة .



وأوضح| التقرير أن صحيفة بريطانية أكدت قيام تميم بإصدار تعليمات لأفراد عصابته لانفاق أي مبالغ لتحسين صورته الملطخة بالدماء أمام العالم حتى وإن كلفته ملايين الدولارات.



ولفت التقرير إلى أن نظام تميم أنفق 24 مليون دولار على العلاقات العامة لتحسين صورته أمام أمريكا منذ عام 2017 بعد افتضاح أمره بدعم وتمويل الإرهاب بسبب مخططاتها الهادفة لتدمير الدول العربية والارتماء في أحضان كارهي الأمة العربية.

