Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملطخ بالدماء وداعم للإرهاب.. تميم ينفق 24 مليون دولار لتحسين صورته أمام أمريكا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
تميم
تميم
Advertisements
هاني حسين
عرضت قناة " مباشر قطر"، تقرير يرصد كواليس الصفقة السرية التي عقدها تميم مع واشنطن من اجل تحسين صورته أمامهم بعدما فضح أمره بدعم الإرهاب.

وأكد التقرير أن الدوحة تسعى إلى تغيير صورتها البشعة أمام الرأي العام وأمريكا بشكل خاص عن طريق إنفاق ملايين الدولارات لتحسين الصورة .

وأوضح| التقرير أن صحيفة بريطانية أكدت قيام تميم بإصدار تعليمات لأفراد عصابته لانفاق أي مبالغ لتحسين صورته الملطخة بالدماء أمام العالم حتى وإن كلفته ملايين الدولارات.

ولفت التقرير إلى أن نظام تميم أنفق 24 مليون دولار على العلاقات العامة لتحسين صورته أمام أمريكا منذ عام 2017 بعد افتضاح أمره بدعم وتمويل الإرهاب بسبب مخططاتها الهادفة لتدمير الدول العربية والارتماء في أحضان كارهي الأمة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رائد مقدم يكتب .. #كلنا_معاك_ياسيسي

فضيحة جديدة.. قطر أنفقت 2 مليار دولار لتحسين صورتها أمام العالم ..فيديو

تقرير يفضح أمير قطر..أشترى مراكز دراسات لتحسين صورته..فيديو

بعد مقاطعتها عربيا.. قطر تنفق ملايين الدولارات لتحسين صورتها الإرهابية

24 مليون دولار.. قطر تنفق الملايين بعد المقاطعة العربية.. تخشى اتهامها بدعم الإرهاب دوليا.. وتتحسب اتخاذ أي إجراء ضد قناة الجزيرة المتطرفة

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم| موقف نهائي بشأن عودة كهربا.. تصريحات نارية لـ أمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

اخبار الحوادث| الداخلية: مقتل المتهم الرئيسي فى حادث رئيس مباحث قوص.. ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهيروين بالجيزة

ابنى سافر أوكرانيا.. مشادةعلى الهواء بين والد المتهم فى واقعة المنزلة وأحد أقارب المجني عليه.. فيديو

مو مجنون.. تصريحات مثيرة من ساديو ماني عن محمد صلاح.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

اخبار الرياضة.. غضب جماهير الزمالك من حلم البليلة.. قبلة تركي ورد الخطيب.. صدمة من فرجاني ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان