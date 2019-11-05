آيات فاروق تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 .. صور

أحيت الفنانة آيات فاروق، حفل غنائي كبير على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، بصحبة فرقة الحفني بقيادة هشام نوي وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



وقدمت آيات فاروق، ميدلي من أغاني المطربة نجاة الصغيرة، إضافة إلى تقديمها أغنية "أنا هويت وانتهيت"، وهي من كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش.



وافتتحت، كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا في 37 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا، و22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، بمشاركة 7 دول عربية في الفعاليات، فيما ستحتضن 6 مسارح فعاليات المهرجان بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.