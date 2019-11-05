أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب كوت ديفوار الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



قائمة منتخب كوت ديفوار الأولمبي بقيادة المدرب إبراهيم كامارا



حراسة المرمي: اليعازر إيرا تاب، نيكولاس باسيلي، ناجولي مكسيم.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إيمار تشيك، إسماعيل شيستر، حوناثن سيسيه.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي، كوفي فرانك، إيدريسا دومباي، لازار اماني، اندروسن فرانك، ابراهيم سينجاري.



خط الهجوم: مايكل كوما، جونير حامد، يوسف داو، جونيور ابوبكار، إيسوف فاكوم.

