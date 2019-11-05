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توك شو

دبلوماسي: العلاقات الألمانية المصرية تمر بمرحلة مهمة جدا فى حياة البلدين.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
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توك شو
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الألمانية المصرية تمر بمرحلة مهمة جدا فى حياة البلدين، وتحقق تعاونا مثمرا فى جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أن ألمانيا دولة كبرى لديها اقتصاد متقدم.

وأضاف "الشويمى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ألمانيا تدعم مصر فى سياستها بأوروبا، وفي سياستها الإقليمية بإفريقيا، موضحا أن الدليل على ذلك قيام منتدى المانى بإفريقيا حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الافريقي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن دعم اقتصاد مصر من خلال الشركات الألمانية حققت الكثير مشاكل كبيرة بها مثل الكهرباء، مؤكدا أنها قدمت دعما عسكريا حيث هناك بعض الطوافات الألمانية بمصر.

وأوضح أن هناك تعاون تجارى واقتصادى وسياسي وتعليمي بين ألمانيا ومصر، حيث أنها ترى مصر دولة محورية بالشرق الأوسط ويجب أن تكون مستقرة لكى لا تتعرض المنطقة كلها الى الخطر.

وأكد أن اشتراك مصر بمنتدى برلين الاقتصادى وإشرافها على الاتحاد الإفريقي مهم جدا، خاصة فى ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة بإفريقيا.
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