وزيرة البيئة تناقش مع وفد البنك الدولى التعاون في التصدى للتغيرات المناخية

عقدت وزيرة البيئة اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واوليفر بريتد رئيس البرنامج بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، وذلك لمتابعة الإعداد للبرنامج الجديد بشأن مكافحة تلوث الهواء والتصدى لتغير المناخ فى القاهره الكبرى.



وناقش الاجتماع الإجراءات التى ستتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية خاصة بنطاق القاهرة الكبرى وما تم من خطط وإستراتيجيات لتوطين المركبات الكهربية الصديقة للبيئة للمساهمة فى خفض الانبعاثات الناتجة عن المركبات التى تعمل بالوقود التقليدى لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى.



وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ حزمة إجراءات لمواجهة مشكلتى المخلفات وعوادم المركبات التي باتت تؤرق المواطن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع البنك الدولى والتى من شانها تحسين هواء القاهره، مشيرةً إلى أهمية العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومخاطبته بلغة سهلة يفهمها وهذا يحتاج إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وقد اتخذت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لخفض نسب التلوث يعد أهمها ما تم تنفيذه خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء هذا العام وكذلك الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لتصميم احد اكبر برامج البنك فى الشرق الأوسط للحفاظ على البيئة.



واستعرض الاجتماع ما سيتم تنفيذه فى مجال المخلفات الصلبة خاصة برنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالقاهرة للمساهمة فى حل تلك المشكلة والذى تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية.



ويجرى تنفيذ برنامج البنك الدولى بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المسئولة عن تنسيق الإعداد للبرنامج ووزارهً البيئة كجهة تنفيذيه للبرنامج ووزارتي التنمية المحلية والنقل كوزارات مشاركة فى تنفيذ مكونات البرنامج والخاص بالنقل الكهربائي والمخلفات الصلبة.

