عادات صادمة وراء الإصابة بالبواسير.. وبـ 5 جنيه تخلصي منها بدون جراحة

عادات صادمة وراء الإصابة بالبواسير تعرفي عليها

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

أحمى نفسك من الإصابة بهذه الحيل

أطعمة تحميك من الاصابة بالبواسير

علاجات منزلية سريعة من مطبخك

أسرع طريقة لعلاج البواسير





و تناول الاطعمة الحارة بشكل مبالغ فيه يحانب سوء التغذية بشكل عام ورفع الاوزان الثقيلة مع الإصابة بالأمساك لفترة أطول الإمساك.وقالت الدكتورة هنا الباشا، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، هناك عدة اعتبارات يجب أن يضعها مريض البواسير في حسبانه لتلاشي تطور حالاته، وعلاجها بطرق طبيعية وبدون اللجوء إلى الجراحة وهما يتمثلوا فيما يلي:- ضرورة الاهتمام بنظافة المكان وغسله بالماء والصابون لعلاج الاتهابات وعدم الإصابة بمزيد من الالتهابات.- الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير.- تناول ما لا يقل عن 15 كوب ماء يوميًا للحصول على مزيدًا من الليونة أثناء الإخراج.- لا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.وعلى الجانب الأخر تعد البواسير من أكثر الأمراض التى تسبب ألم لصاحبها لذلك قدم الدكتور سميح بدير أخصائى التغذية والمناعة أطعمة ومشروبات تخلصك من الألم:1-تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.2-اشرب مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون.3-تناول الفاكهة المفيدة ولتكن ثمرة واحدة كل 4 ساعات أو بين الوجبات.4-تناول المياه بكثرة يجنبك قسوة البراز نهائيا.5-الرياضة تساعدك كثيرا على التمتع بصحة معوية جيدة.6-عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الشطة.7-تجنب الأطعمة الدهنية والاقلال من القهوة والشاىوبعيدا عن الأطعمة السابقة إليك علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".1. الألوفيراله خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للغاية للاستخدام الموضعي مع العلم أن بعض الناس لديهم حساسية من الألوة فيرا ، وخاصة أولئك الذين لديهم حساسية من الثوم أو البصل. تحقق من رد الفعل التحسسي عن طريق فرك كمية صغيرة على يدك انتظرى من 24 إلى 48 ساعة فمن الممكن أن يحدث أى تفاعل .2. حمام دافئ مع ملح إبسومالحمامات الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج البواسير. يمكنك استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .طبقًا لجامعة هارفارد الصحية ، فإن أخذ حمام دافئ لمدة 20 دقيقة بعد كل حركة الأمعاء سيكون أكثر فعالية. إضافة أملاح إبسوم إلى الحمام يمكن أن توفر المزيد من الراحة عن طريق الحد من الألم.3. المراهم بدون وصفة طبيةيمكن العثور على المراهم والكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل Preparation H ، في كل متجر للأدوية تقريبًا ويمكن أن توفر راحة فورية. يمكن للبعض أن يقلل من التورم ويساعد الباسور في الشفاء بشكل أسرع إذا كنت تستخدم كريمًا بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.4. مناديل مهدئةيمكن أن يؤدي استخدام ورق التواليت بعد حركة الأمعاء إلى تفاقم البواسير الموجودة . مناديل يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظافة دون التسبب في مزيد من تهيج. يمكنك العثور على مناديل تحتوي على مكونات مهدئة ومضادة للبواسير مثل الألوفيرا.5. الكمادات الباردةضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة في كل مرة. بالنسبة للبواسير الكبيرة المؤلمة ، يمكن أن يكون هذا علاجًا فعالًا للغاية. احرص دائمًا على لف الجليد داخل قطعة قماش أو منشفة ورقية ، وعدم وضع أي شيء مجمّد مباشرة على الجلد.بعيدا عن الأدوية قال الدكتور وائل متولي استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة وأمراض الشرج، وعضو الجمعية الملكية للجراحين، إن علاج البواسير بالليزر أحدث ثورة هائلة في علاج البواسير مؤكدا أن عملية البواسير بالليزر تستغرق مدتها 20 دقيقة بدون ألم، وبدون جراحة و بدون استخدام فتيل شرجي الذي كان يستخدم في الماضي.وأشار استشاري الجراحة العامة، أن المريض يستطيع الخروج من المستشفى خلال ساعتين بعد إنتهاء العملية، ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعي خلال يومين.وأكد أن من أهم مميزات العلاج بالليزر هى أن مدة جلسة العملية قصيرة وفترة نقاهة يوم واحد وإمكانية العلاج بدون ألم و تفادى مضاعفات الجراحة ومشاكلها