الرئيس السيسي: العالم ينظر إلينا باعتبارنا دولة محترمة.. والبنية الأساسية قادرة على استيعاب الاستثمارات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنية الأساسية في مصر شهدت تطورًا يجعلها قادرة على استيعاب مختلف الاستثمارات، مشيرًا إلى استعداد الدولة لدعم استثمارات رجال الأعمال وتشجيعها، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة مع القطاع الحكومي.

السيسي: الاستقرار في مصر يشجع على تطوير الشراكات الاقتصادية

وقال الرئيس السيسي، عق جولته الآسيوية، إن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها «دولة محترمة» في إدارة علاقاتها الخارجية والتعامل مع الأزمات، موضحًا أن حالة الاستقرار والسياسة التي تتبعها الدولة المصرية تشجع الدول والمستثمرين على التعاون معها وتطوير الشراكات الاقتصادية.

وأضاف الرئيس أن انشغال المواطنين بمشاغل الحياة اليومية قد يجعلهم لا يدركون الصورة الكاملة لوضع مصر، في حين يرى الآخرون ما تتمتع به الدولة من استقرار ومقومات تدعم فرص التعاون والاستثمار.

وأشار السيسي إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة قبل ضخ أمواله، قائلًا إن أحدًا لا يضع أمواله في مكان لا يشعر بالاطمئنان إليه، وهو ما يعكس أهمية الاستقرار في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.