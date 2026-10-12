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حصاد الجولة الآسيوية لـ الرئيس السيسي.. 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصاد الجولة الآسيوية لـ الرئيس السيسي.. 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت رئاسة الجمهورية فيديو يتضمن لقطات من الجولة الآسيوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر، وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وشهدت استقبالًا رسميًا وشعبيًا، عكست عمق العلاقات ومكانة مصر لدى الدول الثلاث.

السيسي: حفاوة الاستقبال خلال الجولة الآسيوية تعكس مكانة مصر الدولية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات تضمنها الفيديو، إنه يحمد الله ويشكره على التوفيق الذي رافق الجولة الآسيوية، مشيرًا إلى أن ما لقيه من حفاوة في الاستقبال على المستويين الرسمي والشعبي في كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا كان مبهرًا، ويعكس مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي أن الجولة شهدت توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تناولت عددًا من مجالات التعاون، من بينها ضبط الميزان التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتفاقيات الاستثمار التي جرى التوصل إليها مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا جاءت انعكاسًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا الجولة الآسيوية

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