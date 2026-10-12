الرئيس السيسي: الشعب المصري بطل المعركة.. وما تحقق لم يكن ممكنا دون صبره وصلابته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ممكنًا دون صبر المصريين وصلابتهم وعملهم.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر واجهت ضغوطًا كبيرة منذ عام 2011 وحتى الآن، تحمل الشعب المصري جانبًا كبيرًا منها، مشيرًا إلى أن رد فعل المصريين وقدرتهم على التحمل يحظيان بتقدير الدول الأخرى، في ظل سعيهم إلى تغيير واقع بلادهم نحو الأفضل.

وأضاف السيسي أن ما تحقق على أرض الواقع لم يكن ممكنًا دون ما أظهره المصريون من صلابة وصبر وجهد، مؤكدًا أن دور الشعب كان أساسيًا في تجاوز التحديات التي واجهت الدولة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التأكيد على أن الشعب المصري عريق وعظيم، وأن الدولة المصرية تحظى بمكانة كبيرة تستند إلى ميراثها الحضاري العريق، إلى جانب نهجها السياسي المعتدل والملتزم في إدارة علاقاتها الخارجية.

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور عودته إلي أرض الوطن عقب اختتام جولة سيادته الآسيوية التى شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، والتي استمرت من خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري.