قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: خيبة أمل سعودية من الدعم الغربي.. وطلبات دفاعية تنتظر الموافقة
باحث في الشأن الكوري: مصر بوابة كوريا الجنوبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
الزمالك: نستحق ضربتي جزاء أمام الأهلي.. والحكم لم يراجع أكثر من لعبة عبر الفار
تركي آل الشيخ عن الاعتداء على معتمرين بمطار الرياض: مرتزقة لا عهد ولا شيمة ولا دين
السعودية: وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض
تحذير بريطاني بشأن السفر إلى مطارات السعودية.. استثناء مطار المدينة المنورة
مشهد يخطف القلوب.. الأخضر يضئ سماء مكة في غرة جمادي الأولى
الزمالك يصعد ضد لجنة الحكام بعد الخسارة أمام الأهلي ويعلن التقدم بشكوى رسمية
شيكو بانزا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: كالعادة يحصلون على مساعدة الحكام
الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد
خلاف جديد بين ترامب وزيلينسكي بسبب استهداف منشآت الطاقة الروسية
امسك هلفوت.. زيزو يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث في الشأن الكوري: مصر بوابة كوريا الجنوبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط

مصر وكوريا
مصر وكوريا
محمود زيدان

قال تاي راي كيم، الباحث في الشؤون الكورية، إن العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر شهدت تحديثًا وتطويرًا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات والاتفاقيات تشمل قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة والاتصالات وغيرها من المجالات.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، في برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تُعد أيضًا بوابة كوريا الجنوبية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أن هناك اتفاقيات ستُبرم بين البلدين، وستكون عملية للغاية عند تفعيلها، إذ سيعمل الطرفان معًا على تحقيق أهداف هذه الشراكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والكوري الجنوبي لي جاي ميونج أعلنا هذه الشراكة، كما وافقت عليها الجهات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين.

من ناحية أخرى، أكد أن الرئيس الكوري الجنوبي أرسل سفينة إلى منطقة الخليج العربي بهدف حماية السفن التجارية الكورية في المنطقة، مضيفا أنه خلال لقاء الرئيس الكوري الجنوبي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإرساء السلام.

ولفت إلى أن الرئيسين ناقشا عددًا من القضايا المتعلقة بأمن المياه، والأوضاع في غزة، والطرق والممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك البحر الأحمر، كما تطرقا إلى الإجراءات اللازمة لتأمين طرق الملاحة البحرية، وذلك إلى جانب بحث العلاقات الدبلوماسية والشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

أخبار توك شو تقارير كوريا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

الذهب

الجرام تجاوز الـ 7 آلاف مجددا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وفاة والد براندي جلانفيل

وفاة والد براندي جلانفيل نجمة The Real Housewives of Beverly Hills عن 77 عاما

محمد رمضان

من الاعتذارات إلى انطلاق التصوير.. تغييرات جديدة في أبطال مسلسل عشماوي

أماني التونسي

أماني التونسي بعد تكريمها من المركز الكاثوليكي المصري للسينما: شكراً للأب بطرس دانيال

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد