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الرئيس السيسي: الانضباط السياسي في إدارة الدولة المصرية محل تقدير واحترام قادة الدول وشعوبها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: الانضباط السياسي في إدارة الدولة المصرية محل تقدير واحترام قادة الدول وشعوبها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حالة الانضباط السياسي التي تدار بها الدولة المصرية تحظى بتقدير واحترام من قادة الدول الأخرى وشعوبها.


وقال الرئيس السيسي، عقب جولته الآسيوية، إن نهج الدولة المصرية في إدارة شؤونها وعلاقاتها الخارجية يحظى بتقدير على المستوى الدولي، في ظل ما تتبعه من سياسات في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنية الأساسية في مصر شهدت تطورًا يجعلها قادرة على استيعاب مختلف الاستثمارات، مشيرًا إلى استعداد الدولة لدعم استثمارات رجال الأعمال وتشجيعها، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة مع القطاع الحكومي.


وأشار الرئيس السيسي إلى إن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها «دولة محترمة» في إدارة علاقاتها الخارجية والتعامل مع الأزمات، موضحًا أن حالة الاستقرار والسياسة التي تتبعها الدولة المصرية تشجع الدول والمستثمرين على التعاون معها وتطوير الشراكات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور عودته إلي أرض الوطن  عقب اختتام جولة سيادته الآسيوية التى شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، والتي استمرت من خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الانضباط السياسي

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